De gemeenteraad van Jabbeke besliste op 10 februari vorig jaar om een bouwpauze in te lassen. Dat betekent dat de gemeente tijdelijk geen goedkeuring meer geeft voor grotere woonprojecten. Maar in augustus wordt die bouwpauze voor grote projecten opgeheven.

De gemeente verwacht dus na augustus veel nieuwe aanvragen van ontwikkelaars. Tegen dan moet er een woonomgevingsplan zijn. Daarin wil de gemeente duidelijk omschrijven welke woonprojecten nog wél kunnen. Jabbeke wil zo de leefbaarheid garanderen, en onder meer verkeersoverlast inperken.