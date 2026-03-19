Archief
De gemeente Jabbeke heft de bouwpauze voor grote projecten op in augustus. Ontwikkelaars kunnen vanaf dan opnieuw omgevingsvergunningen aanvragen, maar alleen nog als die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Jabbeke voerde de tijdelijke bouwstop vorig jaar in omdat er te veel aanvragen kwamen voor onder meer appartementen en verkavelingen.
De gemeenteraad van Jabbeke besliste op 10 februari vorig jaar om een bouwpauze in te lassen. Dat betekent dat de gemeente tijdelijk geen goedkeuring meer geeft voor grotere woonprojecten. Maar in augustus wordt die bouwpauze voor grote projecten opgeheven.
De gemeente verwacht dus na augustus veel nieuwe aanvragen van ontwikkelaars. Tegen dan moet er een woonomgevingsplan zijn. Daarin wil de gemeente duidelijk omschrijven welke woonprojecten nog wél kunnen. Jabbeke wil zo de leefbaarheid garanderen, en onder meer verkeersoverlast inperken.