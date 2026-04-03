Geloof me, ik heb pijn”: Dries (45) uit Pope­rin­ge schrijft boek over spier­ziek­te en nakend afscheid

Dries Delannoy (45) uit Poperinge leeft al meer dan 20 jaar leeft met een ernstige en zeldzame spierziekte. Met z’n boek ‘Geloof me, ik heb pijn’ wil Dries onzichtbare pijn onder de aandacht brengen. Na een lange lijdensweg en verschillende operaties kiest Dries straks voor euthanasie.

Dries Delannoy lijdt aan de zeldzame spierziekte Strümpell-Lorrain. Zijn gezondheidsproblemen begonnen al op 17-jarige leeftijd, maar jarenlang werd zijn pijn niet ernstig genomen. “Vijf jaar lang hoorde ik dat het tussen mijn oren zat”, zegt hij.

Pas later volgt de diagnose, maar tegen dan is de ziekte al sterk gevorderd. Intussen onderging Delannoy 17 operaties en bracht hij in totaal zo’n 600 dagen door in het ziekenhuis. Om de pijn en hevige spasmen onder controle te houden, krijgt hij via een interne pomp zware dosissen spierontspanners toegediend.

De situatie blijft verslechteren en uiteindelijk neemt Delannoy een ingrijpende beslissing. “Ik voel dat het genoeg is. Ik wil geen pijn meer hebben. Na 27 jaar afzien zegt mijn lichaam stop”, getuigt hij. Zijn euthanasie is gepland in januari volgend jaar.

"Onzichtbare ziekte bespreekbaar maken"

Toch wil hij voor zijn afscheid nog een belangrijke boodschap nalaten. Samen met journaliste Laurie Bailliu schreef hij het boek ‘Geloof me, ik heb pijn’. Daarin vertelt hij openhartig over zijn ziekte en de impact ervan.

“Dries wilde altijd zijn verhaal doen, om lotgenoten te steunen en zijn onzichtbare ziekte bespreekbaar te maken”, zegt Bailliu. “Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen die met gelijkaardige problemen kampen.”

"Blijvende herinnering"

Voor Delannoy is het boek ook een manier om begrip te creëren. “Ik hoop dat mensen nu beter zullen begrijpen wat ik heb meegemaakt. Voor velen zal het ook een blijvende herinnering zijn.” Hoewel hij zegt klaar te zijn voor zijn beslissing, blijft het afscheid zwaar. “Ik zal vooral stress hebben voor mijn dierbaren, omdat ik weet dat zij veel verdriet zullen hebben.”

Het boek van Dries Delannoy ligt vanaf morgen in de boekhandel.

