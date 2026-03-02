17°C
Torhout

Gekan­tel­de vracht­wa­gen zorgt voor file op E403 in Tor­hout: Twee inzit­ten­den gewond naar ziekenhuis”

File E403

Op de E403 richting Brugge, ter hoogte van Torhout, is een vrachtwagen met voedingsmiddelen in de gracht beland. Door het ongeval is er slechts één rijstrook beschikbaar, dat zorgt voor filevorming. Twee inzittenden zijn gewond naar het ziekenhuis overgebracht. 

Maandag rond 12.30 uur werd de brandweer van zone Midwest voor een ongeval opgeroepen. In Torhout langs de E403 in de richting van Brugge kwam een vrachtwagen in de gracht terecht. De hulpdiensten zijn momenteel ter plaatse. 

"Het gaat om een vrachtwagen met voedingsmiddelen", klonk het bij de wegpolitie van West-Vlaanderen. "De lading moet verlegd worden, ook is er een mazoutlek. Twee inzittenden werden gewond naar het ziekenhuis overgebracht."

Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet meteen duidelijk. Vermoedelijk heeft de chauffeur een verkeerd manoeuvre uitgevoerd, waardoor hij met zijn wagen in de gracht terechtkwam. Door het ongeval is er slechts één rijstrook beschikbaar. Je moet er een halfuur langer aanschuiven. 

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
