Hoewel er enkele mensen dus we hinder zullen ondervinden, is dit weekend bewust gekozen volgens Baeken. "Na de kerstvakantie en voor de krokusvakantie staat toerisme naar de kust op een lager pitje, daarom voeren we nu de werken uit."

Voor reizigers die toch van Brugge naar de kust en omgekeerd moeten voorziet de NMBS vervangbussen. Vanaf maandagochtend rijden de treinen weer normaal, al zijn er de komende weekend nog lijnonderbrekingen voorzien.