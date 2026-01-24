Geen treinen tussen Brugge en de kust door infrastructuurwerken
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Het hele weekend rijdt geen enkele trein van Brugge naar de kust. Alle ritten richting Blankenberge, Knokke, Oostende en Zeebrugge zijn geschrapt. Dat komt omdat Infrabel de infrastructuur vernieuwd. Tot maandagmorgen rijden vervangbussen van De Lijn.
Het is één van de kalmere weekends van het jaar richting zee en van die periode maakt Infrabel gebruik. Van de sporen tot de bovenleidingen en nieuwe glasvezelkabels: die infrastructuur wordt vernieuwd. Het resultaat: lege perrons, een totale lijnonderbreking tussen Brugge, Knokke, Oostende en Zeebrugge. "We nemen van deze gelegenheid om op zoveel mogelijk verschillende plaatsen uit te voeren", zegt woordvoerder Thomas Baeken.
Rustige periode
Hoewel er enkele mensen dus we hinder zullen ondervinden, is dit weekend bewust gekozen volgens Baeken. "Na de kerstvakantie en voor de krokusvakantie staat toerisme naar de kust op een lager pitje, daarom voeren we nu de werken uit."
Voor reizigers die toch van Brugge naar de kust en omgekeerd moeten voorziet de NMBS vervangbussen. Vanaf maandagochtend rijden de treinen weer normaal, al zijn er de komende weekend nog lijnonderbrekingen voorzien.