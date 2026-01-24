9°C
Aanmelden
Nieuws
West-Vlaanderen

Geen trei­nen tus­sen Brug­ge en de kust door infrastructuurwerken

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Het hele weekend rijdt geen enkele trein van Brugge naar de kust. Alle ritten richting Blankenberge, Knokke, Oostende en Zeebrugge zijn geschrapt. Dat komt omdat Infrabel de infrastructuur vernieuwd. Tot maandagmorgen rijden vervangbussen van De Lijn.

Het is één van de kalmere weekends van het jaar richting zee en van die periode maakt Infrabel gebruik. Van de sporen tot de bovenleidingen en nieuwe glasvezelkabels: die infrastructuur wordt vernieuwd. Het resultaat: lege perrons, een totale lijnonderbreking tussen Brugge, Knokke, Oostende en Zeebrugge. "We nemen van deze gelegenheid om op zoveel mogelijk verschillende plaatsen uit te voeren", zegt woordvoerder Thomas Baeken. 

Rustige periode

Hoewel er enkele mensen dus we hinder zullen ondervinden, is dit weekend bewust gekozen volgens Baeken. "Na de kerstvakantie en voor de krokusvakantie staat toerisme naar de kust op een lager pitje, daarom voeren we nu de werken uit."

Voor reizigers die toch van Brugge naar de kust en omgekeerd moeten voorziet de NMBS vervangbussen. Vanaf maandagochtend rijden de treinen weer normaal, al zijn er de komende weekend nog lijnonderbrekingen voorzien.

Lorenzo Dejonghe

lorenzo.dejonghe@focus-wtv.be

Lorenzo Dejonghe
Gianni Seeuws

gianniseeuws1@gmail.com

Gianni Seeuws

Meest gelezen

pannenkoeken
Nieuws

Terugroepactie voor pannenkoeken, ook Brugs merk De Brugse Pannenkoeken getroffen
Verkeershinder langs Gentseweg na ongeval met vuilniswagen in Sint-Eloois-Vijve
Nieuws
Update

Verkeershinder langs Gentseweg na ongeval met vuilniswagen in Sint-Eloois-Vijve
Slachtoffer brand oostende
Nieuws
Update

Twee doden bij uitslaande brand in centrum voor begeleid wonen in Oostende: "oorzaak is accidenteel"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden