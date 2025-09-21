Bij Belhop in Poperinge was het vandaag de laatste dag van een intensieve oogstperiode die meer dan drie weken duurde. “We hebben wat meer opbrengst dan vorig jaar, maar vorig jaar was ook niet echt een goed jaar”, zegt Bart Boeraeve van Belhop in Poperinge. “Als we kijken naar de bitterzuren – die bepalend zijn voor de bitterheid in het bier – zitten we gemiddeld. Maar het aroma is heel rijk. De hop is kleverig en bevat veel olie, dus veel aromastoffen. Dat danken we aan de vele zonuren dit jaar.”

