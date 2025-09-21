Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Poperinge is de hopoogst afgerond. De opbrengst ligt iets hoger dan de voorbije twee jaar, maar van een topjaar is geen sprake. De kwaliteit van de hopbellen maakt echter veel goed.
Bij Belhop in Poperinge was het vandaag de laatste dag van een intensieve oogstperiode die meer dan drie weken duurde. “We hebben wat meer opbrengst dan vorig jaar, maar vorig jaar was ook niet echt een goed jaar”, zegt Bart Boeraeve van Belhop in Poperinge. “Als we kijken naar de bitterzuren – die bepalend zijn voor de bitterheid in het bier – zitten we gemiddeld. Maar het aroma is heel rijk. De hop is kleverig en bevat veel olie, dus veel aromastoffen. Dat danken we aan de vele zonuren dit jaar.”
In de regio zijn nog 17 hopboeren actief. Door samen te werken proberen ze hun positie te versterken op een markt die onder druk staat door de dalende bierconsumptie.