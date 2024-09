Het arbeidsauditoraat startte in februari 2023 ambtshalve een strafonderzoek naar mogelijke misdrijven binnen Plopsaland. Ex-medewerkers beschuldigden de toenmalige CEO van Plopsaland in de pers immers van geweld en pesten op het werk. Dergelijke klachten neemt het arbeidsauditoraat uiteraard ernstig.

Tijdens het grondige onderzoek werden onder andere een twintigtal rechtstreekse medewerkers van CEO Steve Van den Kerkhof verhoord door de politie. Op dat moment was Van den Kerkhof al niet meer in dienst bij Plopsaland. Daarnaast werden heel wat mail- en WhatsAppberichten aan het dossier gevoegd. Het gaat om communicatie tussen de directieleden en de medewerkers. De inspectiedienst Toezicht Welzijn op het Werk voerde ter plaatse ook een controle uit om na te gaan of de regels rond psychosociale risico's binnen het bedrijf nageleefd werden.