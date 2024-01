Steve van den Kerkhof zou nu al enkele maanden voor voetbalclub Antwerp aan de slag zijn. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Hij is niet in dienst bij de landskampioen, maar is er op vraag van voorzitter Paul Gheysens. "Hij moet er een aantal zaken in de organisatie tegen het licht houden". Of er een verband is met de financiële problemen, ontkent hij.