“Operatie-Kelk ging echter vooral over het beweerde schuldig verzuim van leidinggevenden in de Kerk bij het omgaan met meldingen van misbruik in het verleden. De bisschoppen hebben altijd voluit meegewerkt aan de onderzoeken die in 2010 werden opgestart. Zij hebben geen feiten in de doofpot gestopt," schrijven de bisschoppen.

"De Kerk heeft ook geen documenten vernietigd, zoals sommigen herhaaldelijk hebben beweerd en zijn blijven beweren."