Eind oktober 2022 sloeg de 42-jarige Hiele een personeelslid twee weken arbeidsongeschikt in zijn, toen nieuwe, restaurant in Oudenburg. De man was er nog maar recent in dienst als maître d'hotel. Hiele zou de man op heterdaad betrapt hebben toen hij geld uit de kassa nam. Dat zegt de topchef zelf in een interview met De Tijd.

Na het incident sloot het restaurant in Oudenburg zelfs even de deuren.