De reportagereeks 'Godvergeten' veroorzaakte opnieuw ophef over het decennialang misbruik door priesters. Daarbij kwam ook de financiering van de wedden in het vizier. "Artikel 181 van de Grondwet bepaalt dat de overheid de wedden van de bedienaars van de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwing betaalt", legt minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open VLD) uit. "Wat mij betreft, mag die overheidsfinanciering tijdens de volgende legislatuur herbekeken worden. Maar zo lang we die wedden moeten betalen, wil ik niet dat dit gaat naar zij die zich schuldig maakten aan misbruik of andere ernstige misdrijven."