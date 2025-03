De gouverneur vraagt wel nog maar eens meer middelen voor als er gelijkaardige scheepsrampen voor onze kust zouden gebeuren. Volgens Decaluwé is een zeesleepboot een must.

"Zeesleepboten om grote schepen uit de windmolenparken te halen bij storm, dat hebben we niet. Ik ijver daar al een paar jaar voor, omdat we al enkele keren schepen in de windmolenparken hadden. Het bestrijden van branden aan boord van schepen is met specifieke opleidingen. Met het beleidsorgaan van de kustwacht hebben we nu een fiche opgemaakt. We vinden het toch wel noodzakelijk om een zestal mensen te hebben die die risico-analyses te maken en te zien wat moet gebeuren. Het gaat altijd over geld", zegt Carl Decaluwé.