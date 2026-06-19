Woensdag iets voor 15 uur gebeurde langs de Kemmelstraat in Heuvelland een ongeval. Een auto die vanuit de richting van Ieper kwam, week uit naar links en belandde tegen een boom. De hulpdiensten snelden meteen ter plaatse.

"Een vrouw van 58 jaar uit Nieuwkerke raakte zwaargewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis", klonk het bij de politie van zone Arro Ieper. "Ze zat ook gekneld in haar wagen, maar er zouden geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken zijn."

Afgesloten

De wagen werd ondertussen getakeld en de brandweer reinigde het wegdek. De Kemmelstraat was een tijdlang afgesloten in beide richtingen voor alle verkeer.