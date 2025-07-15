Het dossier van de zuidwestelijke ringweg sleept al tientallen jaren aan. Al sinds de jaren 70 wordt ruimte vrijgehouden voor een verbindingsweg tussen de N37, de ring rond Tielt, en de Meulebeeksesteenweg.

Begin 2023 gaf de stad opdracht voor een nieuwe haalbaarheidsstudie. Die werd intussen afgerond en concludeerde dat de aanleg van de ringweg ook effectief haalbaar is. Tijdens het onderzoek werden ook buurtbewoners, partners en omliggende besturen betrokken.