Vlaanderen schrapt budget voor studie: Tielt moet langer wachten op ontbrekend deel van Ring
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De realisatie van de zuidwestelijke ringweg rond Tielt loopt opnieuw vertraging op. De Vlaamse overheid heeft het voorziene budget voor een verdere studie geschrapt uit haar investeringsprogramma. Daardoor blijft de aanleg van het ontbrekende stuk ringweg, dat het doorgaand verkeer uit het stadscentrum moet weren, voorlopig onzeker.
Het dossier van de zuidwestelijke ringweg sleept al tientallen jaren aan. Al sinds de jaren 70 wordt ruimte vrijgehouden voor een verbindingsweg tussen de N37, de ring rond Tielt, en de Meulebeeksesteenweg.
Begin 2023 gaf de stad opdracht voor een nieuwe haalbaarheidsstudie. Die werd intussen afgerond en concludeerde dat de aanleg van de ringweg ook effectief haalbaar is. Tijdens het onderzoek werden ook buurtbewoners, partners en omliggende besturen betrokken.
Budget geschrapt
Een volgende stap zou een gedetailleerde studie naar de aanleg van de weg zijn. Daarvoor had de Vlaamse Regering in juli vorig jaar nog 1 miljoen euro voorzien. Dat bedrag moest dienen voor onder meer de verdere uitwerking van het tracé, onteigeningsonderzoeken en milieustudies.
In de recent bijgewerkte Vlaamse investeringsplanning is dat budget echter geschrapt. Daardoor kan de studie voorlopig niet starten. In Tielt reageert men ontgoocheld, omdat het project opnieuw vertraging oploopt. De stad hoopt wel dat het dossier in een latere investeringsronde opnieuw wordt opgenomen.