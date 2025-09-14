“Geef ons een plan B, desnoods met de broeksriem strak aangespannen”: team Eperon d’Or vraagt dat stadsbestuur Izegem zich bedenkt
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
"Eperon d'Or wordt teruggegeven aan de Izegemnaar? Dat kunnen wij met de beste wil van de wereld niet begrijpen." Het personeel van Eperon d'Or in Izegem reageert verslagen op de plannen van het stadsbestuur. Dat schrapt om en bij 20 jobs, zeven daarvan bij het museum. In een open brief schreeuwen ze hun onschuld uit.
"Eperon d’Or is één groot eerbetoon aan de Izegemnaar en zijn geschiedenis," staat te lezen in de open brief. "We proberen al tien jaar lang ons huis zó open te stellen, dat de scharnieren bijna kraken. Eperon d’Or heeft nog nooit zo goed gedraaid als nu. Vorig jaar hadden we ons hoogste bezoekersaantal ooit."
De werknemers verwijzen ook naar wat de toekomst had moeten worden. "In oktober komt er een internationaal, dertigkoppig congres met onder meer Australiërs en Engelsen bij ons op bezoek om te zien hoe wij omgaan met onze vrijwilligers en machines. Er lopen samenwerkingen op hoog niveau. We zijn éindelijk de baken aan het worden die we altijd al wilden zijn. Dat allemaal op een budget waar andere musea zich een breuk mee lachen."
"Het gaat over werk van zestig jaar ver. Het gaat over honderden vrijwilligers. Het gaat over schenkers, die wekelijks objecten binnenbrengen waarop ze zo trots zijn. We durven beweren dat quasi elke Izegemse familie van ver of van dichtbij een link heeft met Eperon d’Or."
"Het gaat werkelijk over het DNA en de kernidentiteit van onze “pekkersstad”. Of durven we zelfs stellen dat het gaat over werk van 150 jaar ver?"
"We zouden graag de kans krijgen om tóch nog een plan-B te ontwikkelen. Desnoods met de broeksriem aangespannen tot in het verste gaatje. Maakt niets uit, we lossen het wel op. Maar bied ons tenminste een kans. Eigenlijk hopen we met héél ons hart dat er nog twee keer nagedacht wordt voordat de brug onherroepelijk opgeblazen wordt. Als de stekker eruit gaat, kan hij er nooit meer terug in."
"De beslissing moet pas genomen worden in de gemeenteraad van december, dus er is wel nog wat tijd. Aan de Izegemnaar om te beslissen of Izegem de stad wil blijven van “bustels en skoen,” besluit het team van Eperon d'Or.