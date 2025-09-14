"Eperon d’Or is één groot eerbetoon aan de Izegemnaar en zijn geschiedenis," staat te lezen in de open brief. "We proberen al tien jaar lang ons huis zó open te stellen, dat de scharnieren bijna kraken. Eperon d’Or heeft nog nooit zo goed gedraaid als nu. Vorig jaar hadden we ons hoogste bezoekersaantal ooit."

De werknemers verwijzen ook naar wat de toekomst had moeten worden. "In oktober komt er een internationaal, dertigkoppig congres met onder meer Australiërs en Engelsen bij ons op bezoek om te zien hoe wij omgaan met onze vrijwilligers en machines. Er lopen samenwerkingen op hoog niveau. We zijn éindelijk de baken aan het worden die we altijd al wilden zijn. Dat allemaal op een budget waar andere musea zich een breuk mee lachen."