In de fraudezaak zijn vier mensen opgepakt. Twee mochten beschikken maar de onderzoeksrechter hield de twee anderen aan. De feiten waren vorige week vrijdag in het examencentrum aan de Blauwe Toren. Eén kandidaat zat binnen en had oortjes en een camera bij. Drie anderen zaten in een auto buiten, om de juiste antwoorden door te geven.