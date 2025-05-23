16°C
Frau­de exa­men­cen­trum Brug­ge: van raad­ka­mer mogen twee ver­dach­ten vrij

De twee mannen die in de cel zitten voor fraude met het rijexamen in Brugge kunnen misschien vrijkomen. De raadkamer laat hen gaan, maar het parket kan nog in beroep gaan.

In de fraudezaak zijn vier mensen opgepakt. Twee mochten beschikken maar de onderzoeksrechter hield de twee anderen aan. De feiten waren vorige week vrijdag in het examencentrum aan de Blauwe Toren. Eén kandidaat zat binnen en had oortjes en een camera bij. Drie anderen zaten in een auto buiten, om de juiste antwoorden door te geven.

"Onze mensen in het examencentrum zijn daar zeer alert voor. Dan gaan wij telkens de politie verwittigen."

Steven Raes, Sectorfederatie Goca

De twee aangehouden verdachten verschenen vanmorgen voor de raadkamer. Die laat hen voorlopig vrij. Of ze ook echt vrijkomen is nog niet zeker: het parket kan nog beroep aantekenen.

Fraude

