Frau­de bij the­o­re­tisch rij­exa­men: vier ver­dach­ten gearresteerd

In Brugge zijn vier mannen gearresteerd voor fraude met het theoretisch rijexamen. Twee van hen zitten in de gevangenis. Zij komen vrijdag voor de raadkamer, die beslist over hun verdere aanhouding.

De feiten spelen zich vrijdag af in het examencentrum aan de Blauwe Toren. Eén kandidaat zit binnen en heeft oortjes en een camera bij. Drie anderen zitten in een auto buiten, om de juiste antwoorden door te geven. Eerder waren er ook al gelijkaardige gevallen van examenfraude in Moorsele, bij Wevelgem.

Nieuws

Fraude bij theoretische rijexamens: vier verdachten gearresteerd
