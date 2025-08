Verder onderzoek leidde de politie naar een verdacht voertuig in de nabije omgeving van het examencentrum. Het voertuig was eerder al opgemerkt in het kader van soortgelijke feiten. In het voertuig troffen de inspecteurs nog twee verdachten aan, respectievelijk 25 en 32 jaar oud. Beiden hebben een Palestijnse achtergrond. Eén van hen had diezelfde dag nog een theoretisch rijexamen afgelegd, waarin hij geslaagd was. Alle drie de verdachten werden ter plaatse gearresteerd en later verhoord.

Gisteren, één dag na de eerder vermelde feiten, ontving de Politiezone Grensleie opnieuw een melding van een poging tot fraude bij het afleggen van een theoretisch rijexamen, waarbij een kandidaat die zich voor het theorie-examen aanbod, gearresteerd werd. Ook dit incident wordt momenteel verder onderzocht.