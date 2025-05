Twee Franse mannen zijn deze ochtend betrokken geraakt bij een zwaar verkeersongeval aan de kluifrotonde van de N58 in Rekkem. Ze waren op de vlucht voor de politie toen ze met een gestolen voertuig van de weg raakten. De auto vloog in brand, maar beide inzittenden konden het voertuig verlaten en werden korte tijd later gearresteerd.