Van der Elst kreeg de trofee voor zijn indrukwekkende carrière. Hij speelde als middenvelder 615 matchen voor Club Brugge en was Rode Duivel. Na zijn carrière als speler werd Van der Elst trainer bij onder andere Lokeren en Roeselare. Tot op vandaag is hij nog actief in de voetbalwereld als analist voor televisie.

Oorspronkelijk komt de voormalige Rode Duivel uit het Pajottenland, maar ondertussen woont hij al 41 jaar in Brugge. Hij is dan ook trots dat hij de trofee kon winnen. "Ik had niet gedacht dat ik ooit nog een trofee zou winnen. Ik ben aangenaam verrast en vind het een eer dat ik op die mooie erelijst ook een plekje heb nu."