Op 1 januari 2025 zijn in Vlaanderen dertien nieuwe fusiegemeenten van start gegaan. Daardoor daalde het aantal gemeenten van 300 naar 285. De fusies moesten lokale besturen efficiënter en slagkrachtiger maken, maar ze brachten ook tal van adreswijzigingen met zich mee.

Al snel na de fusies doken problemen op bij Google Maps, waar foutieve adressen tot verwarring leidden — onder meer bij pakjesdiensten en bezoekers die navigatie-apps gebruiken. Google heeft intussen het grootste deel van de fouten rechtgezet, maar in zes fusiegemeenten blijven nog onnauwkeurigheden opduiken.

Ook in Wingene loopt het nog niet helemaal goed. Daar moet de Bruggesteenweg, vanaf het kruispunt Maria-Aalterstraat/Predikherenstraat richting Beernem, in Google Maps nog omgezet worden naar Vagevuurstraat. De straatnamen staan intussen correct, maar de huisnummers zijn nog niet aangepast. Bovendien blijken zelfs na individuele correcties door burgers de foto’s van woningen verkeerd gelinkt, waardoor navigatiegebruikers nog steeds bij het verkeerde huis terechtkomen.



Ook Apple Maps blijkt nog niet mee te zijn met de fusies. Volgens het Agentschap Binnenlands Bestuur worden daar bij alle dertien fusiegemeenten nog verkeerde of onvolledige adressen weergegeven. In Tielt (fusie van Tielt en Meulebeke) ontbreken bijvoorbeeld nieuwe straatnamen zoals de Kasteeldreef, Vlasstraat en Regenboogplein. En ook in Wingene ontbreken nog nieuwe straatnamen, zoals Bijsterveld, Boltraweg of Tiletumstraat.