Schepen voor toerisme Minou Esquenet: “Met de uitbreiding van het internationaal busaanbod voor individuele reizigers slaan we meerdere vliegen in één klap: deze bezoekers verblijven doorgaans één of meerdere nachten in onze stad en door gebruik te maken van een collectief vervoersaanbod is hun ecologische impact beperkt. Bovendien is dit aanbod niet alleen interessant voor bezoekers, ook voor inwoners van Brugge en omgeving biedt het ruime aanbod van FlixBus een comfortabel en duurzaam alternatief voor de wagen om naar andere steden te reizen. Toeristische ontwikkeling met een positieve impact op de lokale gemeenschap is dan ook een van de speerpunten waar we deze legislatuur in ons toerismebeleid op inzetten.