Verder zal er ook een Flanders Make Academy worden opgericht die bedrijven zal ondersteunen om hun medewerkers voor te bereiden op de jobs van de toekomst. "Mensen blijven in de toekomst een centrale rol spelen op de werkvloer. Hierbij kunnen ze ondersteuning krijgen via digitale werkinstructies en robots die hen helpen bij zwaar en repetitief werk", klinkt het.



Minister-president Jan Jambon (N-VA) benadrukte op de opening van de vestiging het belang van Flanders Make.



"De internationale concurrentie om de industrie van de toekomst is hevig in sectoren zoals halfgeleiders, batterijen, data en de brede maakindustrie. Vandaag zetten we met Flanders Make in Kortrijk een belangrijke nieuwe stap met de opening van een nieuw centrum. De innovaties die voortkomen uit Flanders Make zullen ons in staat stellen om nieuwe hoogtechnologische industrieën te ontwikkelen en bestaande en verouderde industrieën te voorzien van groene, efficiënte en duurzame productiemogelijkheden. We beschikken in Vlaanderen over de nodige kennis en kunnen. We gaan dit nu maximaal ten dienste stellen van onze grote en kleine bedrijven en samenleving."