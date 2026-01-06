De eerste beklaagde: de man uit Adinkerke. Hij kreeg een celstraf van drie jaar met uitstel. Verder moet hij zowat 14 miljoen euro terugbetalen aan het houtbedrijf en andere burgerlijke partijen. Ook werd een bedrag van iets meer dan 4.780.800 euro verbeurd verklaard.

De tweede beklaagde kreeg een boete van 80.000 euro, waarvan de helft met uitstel. Ook werd een bedrag van iets meer dan 32.200 euro verbeurd verklaard. De derde en vierde beklaagde kregen elk een gevangenisstraf van tien maanden met uitstel en een bedrag van 30.000 euro per beklaagde werd verbeurd verklaard.