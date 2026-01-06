Financieel directeur van houtbedrijf Cras veroordeeld voor onder meer schriftvervalsing
© Belga
In de correctionele rechtbank van Kortrijk is de financieel directeur van het houtbedrijf Cras deze voormiddag veroordeeld voor schriftvervalsing, misbruik van vertrouwen en witwassen. Hij kreeg een fikse celstraf.
De financieel directeur, een man uit Adinkerke (De Panne), zette een systeem op van valse facturen waarmee hij geld uit houtbedrijf Cras haalde. In totaal zowat 23 miljoen euro. Dat geld investeerde hij in luxegoederen, plaatselijke sportclubs en in zijn manège. Bij het gesjoemel waren ook andere ondernemers en bedrijven betrokken. Het geld passeerde via hun rekeningen. In totaal moesten negen beklaagden zich voor de Kortrijkse rechtbank verantwoorden, vier van hen werden veroordeeld.
Zo'n 14 miljoen
De eerste beklaagde: de man uit Adinkerke. Hij kreeg een celstraf van drie jaar met uitstel. Verder moet hij zowat 14 miljoen euro terugbetalen aan het houtbedrijf en andere burgerlijke partijen. Ook werd een bedrag van iets meer dan 4.780.800 euro verbeurd verklaard.
De tweede beklaagde kreeg een boete van 80.000 euro, waarvan de helft met uitstel. Ook werd een bedrag van iets meer dan 32.200 euro verbeurd verklaard. De derde en vierde beklaagde kregen elk een gevangenisstraf van tien maanden met uitstel en een bedrag van 30.000 euro per beklaagde werd verbeurd verklaard.