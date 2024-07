Aanvankelijk was ook Fluxys actief in het project, dat Hyoffwind is gedoopt. Maar de gasnetbeheerder stapte uit het project. De nieuwe partners zijn Messer - gespecialiseerd in industriële gassen - en Hyoffgreen. Dat laatste is een joint venture tussen de Vlaamse Energieholding (VEH) en Z-Kracht. Beide zijn eigendom van de Vlaamse gemeenten.



De drie partijen zijn op een "evenwichtige" manier actief in het investeringsproject, vertelt Stephan Windels, aan het hoofd van de waterstofactiviteiten van Virya Energy. Het gaat om een investering van 80 miljoen euro. De capaciteit van de fabriek - de eerste in zijn soort in Vlaanderen - kan in de toekomst worden opgetrokken van 25 naar 100 megawatt.