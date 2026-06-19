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Ardooie

Filip Jodts legt eed af als pro­cu­reur-gene­raal voor Oost- en West-Vlaanderen

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Filiep Jodts is officieel benoemd tot procureur-generaal van het rechtsgebied Oost- en West-Vlaanderen, het ressort Gent. De voormalige procureur des Konings van West-Vlaanderen bekleedt daarmee de hoogste magistratenfunctie in het rechtsgebied. Het is bijna veertig jaar geleden dat nog een West-Vlaming die functie uitoefende.

In het hof van beroep in Gent is Filiep Jodts officieel aangesteld als procureur-generaal van het ressort Gent. Bij de plechtigheid waren zo'n 200 genodigden aanwezig, onder wie magistraten, politiemensen en politici.

De 57-jarige Jodts, afkomstig uit Koolskamp (Ardooie), studeerde rechten aan de KU Leuven. Hij begon zijn loopbaan als advocaat en was nadien onder meer onderzoeksrechter en afdelingsprocureur in Veurne. Sinds 2020 was hij procureur des Konings van West-Vlaanderen.

Opvolger voor Jodts

Als procureur-generaal maakt Jodts deel uit van het College van procureurs-generaal, dat het algemene strafrechtelijke beleid in België mee uitstippelt. De benoeming is zowat het sluitstuk van zijn carrière. In West-Vlaanderen wordt nu uitgekeken naar de benoeming van een nieuwe procureur des Konings als opvolger van Filiep Jodts. Die beslissing ligt bij de Hoge Raad voor de Justitie.

Tijdens dezelfde plechtigheid werden ook twee West-Vlamingen benoemd tot kamervoorzitter bij het hof van beroep in Gent: Alexander Allaert uit Torhout en Michel Baranjai uit Oostende.

Lorenzo Dejonghe

lorenzo.dejonghe@focus-wtv.be

Lorenzo Dejonghe
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Filiep Jodts

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