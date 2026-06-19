In het hof van beroep in Gent is Filiep Jodts officieel aangesteld als procureur-generaal van het ressort Gent. Bij de plechtigheid waren zo'n 200 genodigden aanwezig, onder wie magistraten, politiemensen en politici.

De 57-jarige Jodts, afkomstig uit Koolskamp (Ardooie), studeerde rechten aan de KU Leuven. Hij begon zijn loopbaan als advocaat en was nadien onder meer onderzoeksrechter en afdelingsprocureur in Veurne. Sinds 2020 was hij procureur des Konings van West-Vlaanderen.