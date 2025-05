Fika, Zweeds voor samenzitten met koffie en gebak, wil mensen met pakweg kanker, dementie of mentale problemen uit hun isolement halen. En vooral helpen om hun leven weer op de rails te krijgen.

Elke Bracke is medewerker bij het Fika-huis: "Ik ben al een tijdje bezig met psychosociaal welbevinden op allerlei vlak, ook met jongeren. En ook een beetje als mantelzorger ben ik tot bij Fika gekomen. Wij hebben op de kaart gekeken en gedacht laten we wat breder gaan. Vandaar dat we ook al een maand of twee geleden gaan wandelen zijn in De Haan, in het Zeebos."

Fika on tour trekt elke maandagnamiddag naar de bibliotheek van Oudenburg. Op donderdagnamiddag strijken ze neer in het lokaal dienstencentrum van De Haan, elke woensdagnamiddag in dat van Bredene.

Fika On Tour loopt tot eind 2027, alle info vind je op de website fika-huis.be