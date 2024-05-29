18°C
Aanmelden
Nieuws
De Haan

Fiets­snel­weg maar geen tun­nel: dit is het voor­ont­werp van de nieu­we door­tocht in De Haan

Doortochtdehaan03

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente De Haan hebben het voorontwerp voorgesteld voor de heraanleg van de doortocht langs de Nieuwe Rijksweg. De plannen moeten zorgen voor een veiliger, groener en aantrekkelijker centrum. Centraal in het ontwerp staan een duidelijkere verkeersstructuur, meer ruimte voor fietsers en voetgangers en een aangenamere publieke ruimte. Het drukke kruispunt van de Leopoldlaan en Stationsstraat moet overzichtelijker en veiliger worden. Een tunnel komt er niet. 

In de centrumzone blijft het enkelrichtingsverkeer behouden en wordt de maximumsnelheid verlaagd tot 30 kilometer per uur. Er komt meer plaats voor groen, terrassen en ontmoetingsruimte. Parkeren wordt beperkt in het centrum, al komen er wel extra parkeerplaatsen aan het Zeepreventorium en in de Wenduinesteenweg.

Ook de fietssnelweg langs de kust krijgt een belangrijke plaats in het project. Die komt langs de zuidzijde van de N34y.

Wateroverlast de haan
Nieuws

Doortocht De Haan: fietssnelweg en misschien een tunnel?
Doortochtdehaan02

"Deze oplossing is gedragen"

“Er is samen met bewoners, partners en overheden gewerkt aan een gedragen oplossing waar mobiliteit veiliger en vlotter zal verlopen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder.

Volgens schepen van Mobiliteit Hilde Dhont dreigde de huidige doortocht zonder herinrichting “één grote asfaltvlakte” te worden met een onveilige verkeerssituatie. "Na lang en uitgebreid overleg met veel verschillende overheidsdiensten ligt er vandaag een evenwichtig voorstel op tafel waarmee we verder kunnen."

Doortochtdehaan01

Het voorontwerp wordt nu verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

De redactie

Meest gelezen

IMG 6978
Nieuws
Update

Auto zinkt in kanaal in Ooigem: bestuurster overleden
Waterlek ardooie 01
Nieuws
Update

VIDEO - Lek in waterbekken met 70 miljoen liter: water stroomt al binnen in twee huizen
Onduidelijk overlijden Oostende
Nieuws
Update

Tramverkeer Oostende tijdelijk onderbroken na overlijden 63-jarige man in Koningsstraat

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden