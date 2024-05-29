Fietssnelweg maar geen tunnel: dit is het voorontwerp van de nieuwe doortocht in De Haan
Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente De Haan hebben het voorontwerp voorgesteld voor de heraanleg van de doortocht langs de Nieuwe Rijksweg. De plannen moeten zorgen voor een veiliger, groener en aantrekkelijker centrum. Centraal in het ontwerp staan een duidelijkere verkeersstructuur, meer ruimte voor fietsers en voetgangers en een aangenamere publieke ruimte. Het drukke kruispunt van de Leopoldlaan en Stationsstraat moet overzichtelijker en veiliger worden. Een tunnel komt er niet.
In de centrumzone blijft het enkelrichtingsverkeer behouden en wordt de maximumsnelheid verlaagd tot 30 kilometer per uur. Er komt meer plaats voor groen, terrassen en ontmoetingsruimte. Parkeren wordt beperkt in het centrum, al komen er wel extra parkeerplaatsen aan het Zeepreventorium en in de Wenduinesteenweg.
Ook de fietssnelweg langs de kust krijgt een belangrijke plaats in het project. Die komt langs de zuidzijde van de N34y.
"Deze oplossing is gedragen"
“Er is samen met bewoners, partners en overheden gewerkt aan een gedragen oplossing waar mobiliteit veiliger en vlotter zal verlopen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder.
Volgens schepen van Mobiliteit Hilde Dhont dreigde de huidige doortocht zonder herinrichting “één grote asfaltvlakte” te worden met een onveilige verkeerssituatie. "Na lang en uitgebreid overleg met veel verschillende overheidsdiensten ligt er vandaag een evenwichtig voorstel op tafel waarmee we verder kunnen."
Het voorontwerp wordt nu verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp.