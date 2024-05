Er wordt onderzocht of het mogelijk is om een tunnel te bouwen en of een ondergronds parkeerterrein een optie is. Verder wil men ook een fietssnelweg aanleggen. De komende weken worden boringen tot 20 meter diep uitgevoerd om de samenstelling van de bodem in kaart te brengen. En er komt ook een kosten-batenanalyse.

Wilfried Vandaele, burgemeester van De Haan: “Vandaag wordt er dus enkel een studie uitgevoerd. In het najaar komt er overleg met de gemeentelijke adviesraden, met de handelaars en de inwoners. Daar nu al over discussiëren, heeft geen zin. Eerst de eerste onderzoeken afwachten. Of een tunnel mogelijk en/of wenselijk is, zal ten vroegste dus dit najaar duidelijk worden.”