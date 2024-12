"De voorbije maanden hebben we met het bestuur hard gewerkt aan een vernieuwd concept voor Labadoux waarin we nog meer Labadoux-sfeer willen brengen. Daarbij liepen we tegen extra moeilijkheden, onzekerheden en onduidelijkheden aan die de voorbereiding van een succesvolle editie 2025 in het gedrang brengen", klinkt het op de socials van Labadoux.

Donderslag bij heldere hemel

En dat is toch verrassend nieuws te noemen, want een maand geleden kondigden ze nog enthousiast hun nieuwe locatie en data aan. Het festival zou doorgaan in juni, om de leemte in de festivalkalender op te vullen en de kans op regen te verminderen.

Labadoux kwam toen ook met een nieuwe locatie. Het kasteel van Ingelmunster zou zou het decor worden voor een driedaags openluchtfestival. Maar daar komt nu dus niks van in huis: "We zullen jullie dit jaar missen, maar we hopen jullie allemaal in de nabije toekomst terug te zien voor een gloednieuw hoofdstuk."

Het is nog onzeker of - en waar - de editie van 2026 zal doorgaan.