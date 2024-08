Ondanks de regenachtige start van deze zomer mocht Dranouter rekenen op aangenaam festivalweer. Voor het eerst in de geschiedenis van het festival waren alle tickets in voorverkoop uitverkocht. De organisatie voorzag daarom in een honderdtal extra dagtickets voor vrijdag en zondag. "We hebben geen intentie om te groeien in capaciteit, maar merken jaarlijks dat het festival populairder wordt", aldus de organisatoren. "Wie er volgend jaar bij wil zijn, wacht dus best niet te lang om zijn tickets aan te kopen. "Mensen beleven het festival alsof ze op reis zijn. Ze komen ontspannen terug, en tellen meteen al af naar het volgende jaar. In totaal mochten we over het volledige weekend op 55.000 bezoekers rekenen."