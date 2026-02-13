Tijdens Campo Solar zullen dit jaar alvast zes namen aanwezig zijn: Channel Zero (vrijdag 31 juli), Milk Inc. en Het Zesde Metaal (zaterdag 1 augustus), Arsenal, Lander & Adriaan en Cherry Moon Trax (zondag 2 augustus). “Maar ons festival is veel meer dan een affiche met namen", klinkt het.

“We zijn op veel vlakken een atypisch festival en dat mag je ook in de line-up voelen. Mensen laten genieten en hen tegelijk verrassen in een unieke zuiderse setting: daar draait het om. Want wat is er mooier dan het ene moment van een glas wijn te nippen bij een streepje klassiek, een halfuur later de handjes in de lucht te steken op een DJ-set om daarna een metalconcert mee te pikken in onze Haciënda?”