8°C
Aanmelden
Nieuws
Damme

Fes­ti­val Cam­po Solar in Dam­me lost eer­ste namen voor tien­de jubileumeditie

Campo Solar

In Damme gaat op 31 juli, 1 en 2 augustus het festival Campo Solar door. Vandaag lossen ze al de eerste zes namen voor haar tiende editie tussen de zonnebloemen en de maïs.

Tijdens Campo Solar zullen dit jaar alvast zes namen aanwezig zijn: Channel Zero (vrijdag 31 juli), Milk Inc. en Het Zesde Metaal (zaterdag 1 augustus), Arsenal, Lander & Adriaan en Cherry Moon Trax (zondag 2 augustus). “Maar ons festival is veel meer dan een affiche met namen", klinkt het. 

“We zijn op veel vlakken een atypisch festival en dat mag je ook in de line-up voelen. Mensen laten genieten en hen tegelijk verrassen in een unieke zuiderse setting: daar draait het om. Want wat is er mooier dan het ene moment van een glas wijn te nippen bij een streepje klassiek, een halfuur later de handjes in de lucht te steken op een DJ-set om daarna een metalconcert mee te pikken in onze Haciënda?”

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

Meest gelezen

Chantal Piet Scribo Liliane Goor Nationale Loterij
Nieuws

Eerste Lotto-miljonair van 2026 komt uit Tielt: zoveel bracht het winnende lot op
Dak Beerst
Nieuws

Valentijn kent dramatische afloop: man (36) overleden na val door dak van loods
Man sterft bij arbeidsongeval in Moorslede
Nieuws
Update

Man (34) raakt bedolven onder betonnen plaat en sterft in Moorslede: strafonderzoek geopend

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Jeugdfilmfestival Brugge 1

Van concept tot première: kinderen draaien hun eigen film in Brugge
Zeewijding Zeebrugge

Zeebrugse zeewijding erkend als cultureel erfgoed
Burgemeester van Ledegem Bart Dochy brengt boek Trotse Boeren uit: "De sector heeft nood aan duidelijke en eenvoudige regels"

Burgemeester van Ledegem Bart Dochy brengt boek 'Trotse Boeren' uit: "De sector heeft nood aan duidelijke en eenvoudige regels"
IMG 20260217 WA0029

Verlichte avondstoet in Heist sluit carnavalsweekend af
Lakenhallenieper

Restauratie Ieperse Lakenhallen kost 6 miljoen meer dan voorzien
IF Fa

Nieuwe expo in In Flanders Fields: Belgische kunstenaars op de vlucht
Aanmelden