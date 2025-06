Een van de blikvangers was ongetwijfeld het optreden van koordansers tussen de boomtoppen in de serene binnentuin van het begijnhof. Deze en andere activiteiten benadrukten de rijke geschiedenis en het immaterieel erfgoed van deze bijzondere plek. “Samen met de zusters en bewoners hebben we gezocht naar programmaonderdelen die de leefgewoontes en codes van het begijnhof in de verf zetten,” zegt Kasper Verhelst van Brugge Plus. “Zo willen we bezoekers echt laten beleven wat dit erfgoed betekent.”