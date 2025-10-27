16°C
Menen

Feest in Menen! Legen­da­ri­sche dis­co­theek Lagoa blaast 35 kaars­jes uit

De legendarische discotheek Lagoa in Menen blaast dit weekend 35 kaarsjes uit. Wat in 1989 begon als een familiezaak groeide uit tot een icoon van het Belgische nachtleven. Vanavond wordt dat gevierd met een groot feest, waarbij ook oprichtster Marie-Jeanne Cadet – intussen 90 jaar – opnieuw achter de kassa zal staan.

De discotheek is al 35 jaar lang een begrip in de regio. Met 1.700 vierkante meter feestvloer, vier dansvloeren en twee verdiepingen was Lagoa decennialang dé place to be voor wie van elektronische muziek hield.

“Vanavond komen mensen die hier toen kwamen feesten en die nu zelf kinderen of zelfs kleinkinderen hebben, nog eens terug naar de discotheek. Het is fijn dat ze nog eens hier bijeenkomen”, zegt uitbater Stéphane Fievez, zoon van Marie-Jeanne. 

Lagoa 2

Ma Marie-Jeanne aan de kassa

Veel discotheken uit diezelfde periode zijn intussen verdwenen, maar Lagoa bleef overeind. “Dat is simpelweg te danken aan onze ouders”, zegt Fievez. “Zij hebben altijd verstandig omgesprongen met het geld en iets opzijgezet voor mindere tijden. Dat heeft ons door de moeilijke periodes geholpen.”

“Onze ouders hebben altijd verstandig omgesprongen met het geld en iets opzijgezet voor mindere tijden. Dat heeft ons door de moeilijke periodes geholpen.”

Stéphane Fievez, uitbater Lagoa

Een groot deel van die volharding komt van Marie-Jeanne Cadet zelf, die ondanks haar leeftijd nog altijd mee de touwtjes in handen houdt. “Mijn ma is van de oude stempel”, glimlacht Stéphane. “Ze controleert graag alles, zeker aan de kassa. Vanavond zal ze daar weer staan, gewoon om al die oude klanten en vrienden terug te zien.”

Lagoa 3
Discotheek

