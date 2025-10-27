De discotheek is al 35 jaar lang een begrip in de regio. Met 1.700 vierkante meter feestvloer, vier dansvloeren en twee verdiepingen was Lagoa decennialang dé place to be voor wie van elektronische muziek hield.

“Vanavond komen mensen die hier toen kwamen feesten en die nu zelf kinderen of zelfs kleinkinderen hebben, nog eens terug naar de discotheek. Het is fijn dat ze nog eens hier bijeenkomen”, zegt uitbater Stéphane Fievez, zoon van Marie-Jeanne.