Fata­le duw na ruzie in Avel­gem: raad­ka­mer laat ver­dach­te vrij

De 34-jarige man die verdacht wordt van de fatale duw aan een 51-jarige man in Avelgem, is vrij onder voorwaarden. Dat heeft de raadkamer in Kortrijk beslist. Het parket kan vanmiddag wel nog in beroep gaan. 

Afgelopen donderdagnacht kwam het in een café in de Kerkstraat tot een discussie met het slachtoffer van 51 uit Otegem. Ze wilden de man uit het café zetten, maar dat liep dramatisch af. De verdachte van 34 uit Avelgem duwde hem waardoor hij op zijn hoofd viel en overleed. De politie pakte hem en een vriend onmiddellijk op. De vriend was al snel terug op vrije voeten en nu kan de Avelgemnaar dus ook de cel verlaten, tenzij het parket nog in beroep gaat.

Man blijft aangehouden voor fatale duw na ruzie in Avelgem
