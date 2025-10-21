Afgelopen donderdagnacht kwam het in een café in de Kerkstraat tot een discussie met het slachtoffer van 51 uit Otegem. Ze wilden de man uit het café zetten, maar dat liep dramatisch af. De verdachte van 34 uit Avelgem duwde hem waardoor hij op zijn hoofd viel en overleed. De politie pakte hem en een vriend onmiddellijk op. De vriend was al snel terug op vrije voeten en nu kan de Avelgemnaar dus ook de cel verlaten, tenzij het parket nog in beroep gaat.