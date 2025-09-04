Ann Baes, zorgkundige bij Familiehulp, bezoekt onder andere Yvonne De Cloedt en Roger Becue in een assistentiewoning in Veurne. “Meestal zijn we de laatste die ze zien en horen, zodat ze gerustgesteld naar bed gaan. Als er iets hapert, kunnen ze dat aan ons melden. Ze zijn heel dankbaar, en je krijgt daar veel voor terug,” zegt Ann.

