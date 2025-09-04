Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Familiehulp breidt haar zorgverlening uit met avondrondes voor mensen die ’s avonds alleen zijn en extra ondersteuning nodig hebben. Voor veel zorgbehoevenden betekent dat een groot verschil, omdat ze nu een zorgverlener krijgen vlak voor het slapengaan. Momenteel lopen de avondrondes al in een deel van de Westhoek en aan de kust, en binnenkort komen Diksmuide en Alveringem erbij.
Ann Baes, zorgkundige bij Familiehulp, bezoekt onder andere Yvonne De Cloedt en Roger Becue in een assistentiewoning in Veurne. “Meestal zijn we de laatste die ze zien en horen, zodat ze gerustgesteld naar bed gaan. Als er iets hapert, kunnen ze dat aan ons melden. Ze zijn heel dankbaar, en je krijgt daar veel voor terug,” zegt Ann.
Steeds meer vraag naar hulp in de avond
De zorg gaat verder dan sociaal contact: taken zoals omkleden, oogdruppels en verzorging van de huid worden overgenomen. “Er kwam steeds meer vraag om ook na 16.30 uur langs te komen. Daarom zijn we geleidelijk avondrondes gestart van Ieper tot de kust,” legt coördinator Morgane Matton uit. Afhankelijk van de lokale nood wordt bekeken of er nieuwe avondrondes kunnen worden opgezet.