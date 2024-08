In de nacht van zaterdag op zondag reden twee wagens richting Kortrijk en kwamen ze met elkaar in botsing. Beide wagens kwamen in de gracht terecht. De tol na het ongeval was groot. De drie mensen die om het leven kwamen, zaten allemaal in de auto die werd aangereden. Alle hulp kwam voor hen te laat, ze stierven ter plekke.

De familie van het nog jonge gezinnetje doet nu een oproep via Facebook naar getuigen van het ongeval. Ze hopen hierdoor meer duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden van het ongeval. "Het enige wat ons een heel klein beetje troost kan bieden is dat ze het (hopelijk) nooit beseft gaan hebben", schrijft de zus van de jonge papa in een emotionele oproep.