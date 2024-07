Ook de voorbereiding van deze voorstelling is voor de familie Pinoy een heftig parcours geweest. “We hebben het gevoel dat we er echt iets van gemaakt hebben dat van ons is, samen als familie. Ik heb het gevoel dat de intensiteit zich in iets heel positief heeft omgezet”, vertelt Gilles Vandecaveye-Pinoy. “Familie is niet allemaal ‘zoetekoek’ hé,” beaamt Marijke.

Voor vanavond zijn er nog enkele tickets. Alle andere voorstellingen van ‘Foreverandevergem’ op Theater Aan Zee zijn uitverkocht.