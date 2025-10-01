Ezelsfeesten ontsierd door afpersende jongeren, zelfs burgemeester was slachtoffer: “Ettertjes, net hun pamper ontgroeid”
Afgelopen zondag heeft politie van de zone VLAS drie jongeren opgepakt op die verdacht worden van ernstige criminele feiten in het centrum van Kuurne tijdens de afgelopen Ezelsfeesten. Zelfs de burgemeester was slachtoffer.
Op de populaire Ezelsfeesten werden zondagavond verschillende mensen afgeperst. Zo werd een jongeman van 22 door vijf personen omsingeld en tegen een omheining geduwd zodat hij geen kant meer op kon. Onder dwang en bedreiging moest hij al zijn geld afstaan. Het slachtoffer moest ook zijn identiteitskaart tonen zodat één van de verdachten er een foto van kon nemen. Na de feiten wandelden de verdachten gewoon weg.
De politiediensten van PZ Vlas, die permanent aanwezig waren op de Ezelsfeesten, werden meteen gealarmeerd over deze feiten, waardoor het eerste onderzoek heel vlug kon opgestart worden. Met succes, want kort na 21.00 uur konden al drie verdachten gespot en opgepakt worden. Het gaat om drie jongeren van 17 jaar uit Kuurne. Twee van hen zijn al goed bekend bij politie en justitie.
Burgemeester werd omsingeld
De burgemeester zelf werd ook belaagd en laat op Facebook weten dat hij zwaar gefrustreerd is. Francis Benoit: “Veel mensen is het niet opgevallen. Is maar best ook. Niettemin, er waren etters van 13, 14 jaar actief, net hun pamper ontgroeid. En hoe? Met een ongekende arrogantie en intimidatie achtervolgden ze volwassenen om ze af te persen , te omsingelen,… vuurpijlen te richten op voorbijgangers of de attractie ‘Toxic’ te ambeteren met rookbommetjes. Toen de uitbater hen confronteerde, namen ze wraak door een venster in te slaan. En ja, ook de burgervader werd omsingeld… . Ik had geluk want plots herkenden ze mij….”
“Vandaag doen de ettertjes het verbaal , morgen met messen.”
Het gaat over ernstige feiten waar ook de politiediensten en het parket zwaar aan tillen. Dinsdag zijn de drie verdachten voor de jeugdrechter te Kortrijk voorgeleid. Burgemeester Francis Benoit: “Wil ik angst zaaien? Neen, maar ministers , parket … het nieuwe pestgedrag is een sluipend gif. Onveiligheid zaaien. Mensen worden kwaad. Ik ook. Maar vandaag doen de ettertjes het verbaal , morgen met messen…. Wij zijn machteloos ….”
Het onderzoek blijft ondertussen volop verder lopen. Daarbij onderzoeken de speurders of de verdachten ook in aanmerking komen voor andere feiten van onder meer diefstal met geweld en bedreiging langs de Leie, afgelopen weekend.