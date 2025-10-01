Op de populaire Ezelsfeesten werden zondagavond verschillende mensen afgeperst. Zo werd een jongeman van 22 door vijf personen omsingeld en tegen een omheining geduwd zodat hij geen kant meer op kon. Onder dwang en bedreiging moest hij al zijn geld afstaan. Het slachtoffer moest ook zijn identiteitskaart tonen zodat één van de verdachten er een foto van kon nemen. Na de feiten wandelden de verdachten gewoon weg.

De politiediensten van PZ Vlas, die permanent aanwezig waren op de Ezelsfeesten, werden meteen gealarmeerd over deze feiten, waardoor het eerste onderzoek heel vlug kon opgestart worden. Met succes, want kort na 21.00 uur konden al drie verdachten gespot en opgepakt worden. Het gaat om drie jongeren van 17 jaar uit Kuurne. Twee van hen zijn al goed bekend bij politie en justitie.

