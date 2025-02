Het Moleneiland ligt vlak naast de sluis op de Leie in Harelbeke. Nu staat er een oud industrieel gebouw. Vlaams minister van Klimaat, Melissa Depraetere, zelf uit Harelbeke, steunt zo het stadsbestuur, al zit haar partij in de oppositie. Jaarlijks stijgt de Vlaamse dotatie voor extra open ruimte in Harelbeke van 290.000 naar 512.000 euro. Extra geld voor natuur op het Moleneiland. Het vorige stadsbestuur had al een deel van het budget voorzien voor de aankoop van het Moleneiland.