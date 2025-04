Afgelopen nacht patrouilleerde de politie intensief in Wervik en de grensregio. De verhoogde inzet komt na een reeks brandstichtingen in de regio, waaronder de brand van een auto met Franse nummerplaat in de wijk Balokken, vermoedelijk gestolen in Frankrijk. De afgelopen nacht werden soortgelijke incidenten gemeld in Elverdinge langs de N8.