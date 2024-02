"Met daar bovenop nog een lading folknamen op de andere podia grijpt de organisatie haar folkroots extra stevig vast", zegt Festival Dranouter.

Het Zesde Metaal, Villagers, Jan De Smet & De Grote Luxe, The Eskies, Cabana Belgicana, Mooneye, Kommil Foo & Brussels Jazz Orchestra, New Flemish Masters en The Longest Johns zijn ook toegevoegd aan de affiche.