Extra parkeerplaatsen bij Blankenbergse jachthaven tijdens krokusvakantie
Tijdens de krokusvakantie komen er in Blankenberge tijdelijk 200 extra parkeerplaatsen op wandelafstand van de jachthaven. Dat is nodig omdat de parking op de landtong niet langer uitgebaat wordt na het stopzetten van de concessie met de private uitbater.
De gronden van de parking bij de jachthaven zijn eigendom van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). De concessie met de private uitbater is recent stopgezet, waardoor de site voorlopig niet meer als parking gebruikt wordt. Op langere termijn wil de stad samen met MDK het gebied heraanleggen, met een combinatie van parkeerplaatsen en kwalitatieve publieke ruimte.
Om het wegvallen van de plaatsen op korte termijn op te vangen, neemt het lokaal bestuur nu tijdelijke maatregelen. “Bezoekers, inwoners en toeristen kunnen tijdens de krokusvakantie parkeren aan Parking Jules Soetestadion in de Eric Jameslaan”, zegt burgemeester Björn Prasse. “Op die manier komen er 200 parkeerplaatsen bij op wandelafstand van de toeristische zone.”
Bereikbaarheid verzekerd
Normaal stelt voetbalclub KSC Blankenberge het terrein naast het stadion pas vanaf de paasvakantie ter beschikking als extra parking. Door de huidige situatie gebeurt dat nu al tijdens de krokusvakantie.
“Via de sportdienst geven we de toestemming om het terrein vroeger open te stellen”, zegt schepen van Sport Patrick De Meulenaere. “Zo zorgen we ook tijdens de krokusvakantie voor een haalbaar en nabij parkeeralternatief. De bereikbaarheid van de jachthaven blijft zo verzekerd tijdens de drukke vakantie- en carnavalsperiode.”