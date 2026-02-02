De gronden van de parking bij de jachthaven zijn eigendom van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). De concessie met de private uitbater is recent stopgezet, waardoor de site voorlopig niet meer als parking gebruikt wordt. Op langere termijn wil de stad samen met MDK het gebied heraanleggen, met een combinatie van parkeerplaatsen en kwalitatieve publieke ruimte.

Om het wegvallen van de plaatsen op korte termijn op te vangen, neemt het lokaal bestuur nu tijdelijke maatregelen. “Bezoekers, inwoners en toeristen kunnen tijdens de krokusvakantie parkeren aan Parking Jules Soetestadion in de Eric Jameslaan”, zegt burgemeester Björn Prasse. “Op die manier komen er 200 parkeerplaatsen bij op wandelafstand van de toeristische zone.”