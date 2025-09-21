Extra geld voor de faciliteitengemeentes Mesen en Spiere-Helkijn
Goed nieuws voor de grensgemeenten Spiere-Helkijn en Mesen. In de begroting is er alsnog extra geld vrij gemaakt voor de faciliteitengemeentes. De subsidies dreigden weg te vallen, terwijl ze onder meer door tweetalige dienstverlening meer kosten hebben.
De zes Vlaamse faciliteitengemeentes riepen in een gezamenlijke brief minister van Binnenland Hilde Crevits en minister van Begroting Ben Weyts op om hen niet te vergeten. En met succes dus, toch voor de 4 kleinsten. Spiere-Helkijn krijgt over zes jaar meer dan 2 miljoen euro, het kleinere Mesen zo'n 1,4 miljoen. Wegen- en rioleringswerken zullen zo versneld gebeuren, net als de uitbreiding van het stadhuis in Mesen.
Kate Baert