De zes Vlaamse faciliteitengemeentes riepen in een gezamenlijke brief minister van Binnenland Hilde Crevits en minister van Begroting Ben Weyts op om hen niet te vergeten. En met succes dus, toch voor de 4 kleinsten. Spiere-Helkijn krijgt over zes jaar meer dan 2 miljoen euro, het kleinere Mesen zo'n 1,4 miljoen. Wegen- en rioleringswerken zullen zo versneld gebeuren, net als de uitbreiding van het stadhuis in Mesen.