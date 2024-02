"We zijn wat we ons herinneren." Die quote van cultuurfilosoof George Steiner vat het thema van de nieuwe expo in Westfront samen. Die blijft ook trouw aan het doel van het bezoekerscentrum om de herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog levend te houden. Griet Dobbels vervaardigde aardewerk met klei van verschillende locaties langs de Vlaamse frontlijn van de Grote Oorlog. Het alledaagse servies staat in contrast met de zwaarte van de oorlog.