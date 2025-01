In je blootje een tentoonstelling over het menselijk lichaam bezoeken. Het is misschien de ideale manier om naar de binnenkant van je eigen spiegelbeeld te kijken. Wie er naakt rondloopt, wordt niet scheef bekeken. “De meeste mensen die hier komen hebben daar geen probleem mee denk ik, want die zitten meestal goed in hun vel. Uiteindelijk is iedereen anders en mooi”, klinkt het bij Roland van Naked Freedeom. “Door sociale media is er een onrealistisch ideaalbeeld. Tegenwoordig moet iedereen er superslank uitzien en rimpelloos zijn. Als naturist ben je jezelf en durf je dat te laten zien. Bij ons zijn de meesten ook echt blij met zichzelf.”