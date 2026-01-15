Met het project wil de minister het mogelijk maken om kasseien te behouden zonder dat dat ten koste gaat van fietscomfort. Vooral het kruispunt van de Kerkstraat en de Oude Sluissedijk vormt een knelpunt voor fietsers. "Iedereen koestert het historische karakter van Damme, maar iedereen wil de kasseistraten ook wat fietsvriendelijker", klinkt het.

Vlakke kasseien

Concreet worden er vlakke kasseien aan de rand van de straat gelegd, waar fietsers rijden. Zo kunnen ze daar veiliger en comfortabeler fietsen. Het Agentschap Onroerend Erfgoed ziet het project als een test die in de toekomst kan dienen als voorbeeld voor andere historische stadskernen. "Het zou mooi zijn als we historische kasseiwegen iets fietsvriendelijker konden maken zonder zwaar in te grijpen. Zo kunnen we dit erfgoed beter koesteren, ook waar veel geleefd en gefietst wordt".

De totale kostprijs van dit experiment bedraagt 149.000 euro, waarvan Vlaanderen 60 procent op zich neemt. De overige kosten worden gedragen door de stad Damme.

