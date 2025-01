De man van 36 stierf op nieuwjaarsdag in zijn appartement in Emelgem. Een verdacht overlijden, volgens het parket. Een afscheidsbrief liet uitschijnen dat het om zelfdoding ging. Maar al snel werd zijn ex-vriendin aangehouden die in hetzelfde gebouw woont.



Verder onderzoek moet uitwijzen in welke mate de vrouw betrokken is bij het overlijden. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op www.zelfmoord1813.be .