Kurt Beirens krijgt als straf een jaar cel met uitstel en 4000 euro boete. Vandaag heeft het hof van beroep in Gent beslist dat hij enkel de geldboete moet betalen. Marleen Schillewaert-Vercruyce kreeg in eerste instantie een half jaar cel met uitstel en een boete, maar is nu over de hele lijn vrijgesproken.

Door het proces nam ze eerder ontslag als schepen en neemt ze geen zitje op in het nieuwe bestuur van De Haan.