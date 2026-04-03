De Stichting Dieleghem gaf 24 Russische avant-gardewerken in bruikleen aan het Museum voor Schone Kunsten (MSK) in Gent. Deze werden sinds oktober 2017 tentoongesteld. In januari 2018 publiceerden De Standaard en The Art Newspaper echter een open brief van tien internationale experts in Russische avant-gardekunst. Zij bestempelden de werken als “hoogst twijfelachtig” en wezen erop dat ze "geen tentoonstellingsgeschiedenis" hadden.

Verkeerde datum

Al snel werd de collectie uit het museum gehaald en nam de politie de werken in beslag. Uit het gerechtelijk onderzoek bleek dat alle 24 bruiklenen namaak zijn. Catherine werd daarop onmiddellijk geschorst als museumdirectrice. In het onderzoek kwam ze ook in beeld wegens mogelijke valsheid in geschrifte. Zij had namelijk de bruikleenovereenkomst tussen de Stichting Dieleghem en het MSK opgesteld.

De vermelde datum op dat document klopte niet: er stond 18 oktober 2017, vlak voor de opening van de tentoonstelling. In werkelijkheid werd het document pas later opgesteld, namelijk op 15 januari 2018, de dag waarop de discussie over de echtheid van de werken losbarstte. Het Openbaar Ministerie stelt nu voor om Catherine niet te vervolgen voor deze vermeende valsheid in geschrifte. Het parket vordert wel de doorverwijzing voor een Russisch koppel.