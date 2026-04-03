Ex-muse­um­di­rec­tri­ce MSK en Kort­rijk­zaan Cather­i­ne (70) moge­lijk niet ver­volgd voor vals­heid in geschrifte

Ex-museumdirectrice MSK en Kortrijkzaan Catherine (70) mogelijk niet vervolgd voor valsheid in geschrifte

illustratiebeeld / Catherine De Zegher

De krant De Standaard meldt dat de vroegere museumdirectrice van het MSK in Gent, Catherine De Zegher (70) uit Kortrijk, mogelijk niet vervolgd zal worden voor valsheid in geschrifte. Het gaat over een zaak van twijfelachtige Russchische kunstwerken die toch zijn tentoongesteld. Het parket vordert wel de doorverwijzing voor een Russisch koppel.

De Stichting Dieleghem gaf 24 Russische avant-gardewerken in bruikleen aan het Museum voor Schone Kunsten (MSK) in Gent. Deze werden sinds oktober 2017 tentoongesteld. In januari 2018 publiceerden De Standaard en The Art Newspaper echter een open brief van tien internationale experts in Russische avant-gardekunst. Zij bestempelden de werken als “hoogst twijfelachtig” en wezen erop dat ze "geen tentoonstellingsgeschiedenis" hadden.

Verkeerde datum

Al snel werd de collectie uit het museum gehaald en nam de politie de werken in beslag. Uit het gerechtelijk onderzoek bleek dat alle 24 bruiklenen namaak zijn. Catherine werd daarop onmiddellijk geschorst als museumdirectrice. In het onderzoek kwam ze ook in beeld wegens mogelijke valsheid in geschrifte. Zij had namelijk de bruikleenovereenkomst tussen de Stichting Dieleghem en het MSK opgesteld.

De vermelde datum op dat document klopte niet: er stond 18 oktober 2017, vlak voor de opening van de tentoonstelling. In werkelijkheid werd het document pas later opgesteld, namelijk op 15 januari 2018, de dag waarop de discussie over de echtheid van de werken losbarstte. Het Openbaar Ministerie stelt nu voor om Catherine niet te vervolgen voor deze vermeende valsheid in geschrifte. Het parket vordert wel de doorverwijzing voor een Russisch koppel.

Luchthaven Oostende-Brugge mikt op drukke zomer met deze 13 zonbestemmingen
Meest romantische kasteel van Vlaanderen heropent deuren
Boudewijn Seapark pakt uit met zes nieuwe attracties

Lees ook

Geweld tegen jongeman uit Oudenburg: hoofdverdachte voortvluchtig, vierde verdachte vrijgelaten
KIJK. Tweede slechtvalkkuiken komt uit ei in toren van Sint-Maartenskerk in Kortrijk

KIJK. Tweede slechtvalkkuiken geboren in toren van Sint-Maartenskerk in Kortrijk
Nieuw boek “Van A tot Zee” onthult geheimen over Noordzee

Nieuw boek “Van A tot Zee” onthult geheimen over Noordzee
Ex-amateurwielrenner Gilles B. (27) uit Bellegem in cel na grootschalige oplichting

Ex-amateurwielrenner Gilles B. (27) uit Bellegem in cel na grootschalige oplichting
Beperkte hinder in West-Vlaanderen door actiedag vakbonden bij De Lijn
Recordaantal boetes voor dierenmishandeling en -verwaarlozing in 2025
