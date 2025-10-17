14°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Evo­nik Sili­ca wil ves­ti­ging in Oos­ten­de slui­ten, 30 jobs bedreigd

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In Oostende wil het chemisch bedrijf Evonik Silica zijn vestiging sluiten. Zo’n dertig jobs staan op de helling. Het nieuws is verteld op een bijzondere ondernemingsraad en het is ons bevestigd door directie en vakbonden.

Evonik is één van de chemische bedrijven op de industriezone Plassendale in Oostende. Het maakt deel uit van een grote Duitse groep en die lijdt onder overcapaciteit en sterke concurrentie. In Oostende werken 32 mensen. Over de geplande herstructurering lopen onderhandelingen met de vakbonden. Bedoeling is dat de fabriek tegen 1 juli volgend jaar dicht gaat.

Redactie

Meest gelezen

Ongeval Oostkamp
Nieuws
Update

Vrachtwagen rijdt in op ander voertuig op E40: opnieuw vlot verkeer
Flakka
Nieuws

Politie vindt flakka, ketamine en crystal meth bij inval in Langemark-Poelkapelle
Ongeval boezinge
Nieuws

Vrachtwagen en lijnbus botsen in Boezinge

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

2014-03-23 00:00:00 - Havenuitbreiding Zeebrugge stilgelegd

Bulk valt sterk terug in Port of Antwerp-Bruges: "Amerikaanse invoerheffingen wegen"
Staking Clarebout

Staking bij Clarebout Potatoes voorbij zonder akkoord over premie
Bpost - post - postbode
Update

Postbodes in Roeselare leggen werk neer uit onvrede over hoge werkdruk: vandaag voorstel directie
Dag van de kringwinkel Oostkamp

Dag van de Kringwinkel: hergebruik en creativiteit in Oostkamp
Haven Zeebrugge

Acties loodsen: nog 120 wachtende schepen
Vintecc2

Vintecc is West-Vlaamse KMO van het Jaar
Aanmelden