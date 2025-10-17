Evonik is één van de chemische bedrijven op de industriezone Plassendale in Oostende. Het maakt deel uit van een grote Duitse groep en die lijdt onder overcapaciteit en sterke concurrentie. In Oostende werken 32 mensen. Over de geplande herstructurering lopen onderhandelingen met de vakbonden. Bedoeling is dat de fabriek tegen 1 juli volgend jaar dicht gaat.